2019-09-26T09:02:46+03:00
Общество

Официальное открытие сквера имени Михаила Калашникова состоялось в Ижевске

Всего на благоустройство потратили 45 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске 25 сентября состоялось официальное открытие сквера имени конструктора и оружейника Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

- На территории благоустроили новые пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили газоны, поставили скамейки с подогревом, также появилось освещение, камеры видеонаблюдения и парковка для машин, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

Всего на благоустройство было потрачено 45 млн рублей. На открытии сквера ректор университета передал символический «ключ» к скверу студентам ИжГТУ. Также на открытии выступили творческие коллективы.

Фото: пресс-служба администрации города

Фото: пресс-служба администрации города

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ИСТОЧНИК KP.RU

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