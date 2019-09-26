Официальное открытие сквера имени Михаила Калашникова состоялось в Ижевске
В Ижевске 25 сентября состоялось официальное открытие сквера имени конструктора и оружейника Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации города
- На территории благоустроили новые пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили газоны, поставили скамейки с подогревом, также появилось освещение, камеры видеонаблюдения и парковка для машин, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба администрации города
Всего на благоустройство было потрачено 45 млн рублей. На открытии сквера ректор университета передал символический «ключ» к скверу студентам ИжГТУ. Также на открытии выступили творческие коллективы.
Фото: пресс-служба администрации города
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ИСТОЧНИК KP.RU
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