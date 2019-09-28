В ижевском Летнем саду закроют сезон
29 сентября в Летнем саду им.Горького состоится торжественное закрытие сезона и финал «Фестиваля подарков». Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска.
Гостей ждет развлекательная шоу-программа, выступления творческих коллективов города, детское представление и розыгрыш подарков.
- У каждого есть шанс поучаствовать в «Фестивале подарков», - рассказали в пресс-службе. -. При пополнении карты нужно получить у консультантов купоны участника, собрать 10 катаний на любых аттракционах, кроме бесплатных площадок и прокатов, и заполнить отрывную часть. Количество купонов акции на одного участника не ограничено. Розыгрыш подарков будет проходить среди присутствующих с 12:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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