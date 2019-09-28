Ремонт улицы Майской завершен в Ижевске
Ремонт еще одной городской дороги завершен. На этот раз работы проводились на ул.Майской. Об этом сообщается на сайте ДП «Ижевское».
Выполнен большой объем работы: на участке протяженностью 1,3 км обновлено дорожное покрытие, уложены два слоя асфальтобетонной смеси, подняты 13 колодцев, установлены 4527 бортовых камней, отремонтированы 6226 кв. м. тротуара и обустроено 2500 кв. м. прилегающей территории.
Отметим, что работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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