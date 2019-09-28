2019-09-28T14:55:01+03:00
Недвижимость

Ремонт улицы Майской завершен в Ижевске

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: ДП "Ижевское".ФОТО: ДП "Ижевское".
Изменить размер текста:

Ремонт еще одной городской дороги завершен. На этот раз работы проводились на ул.Майской. Об этом сообщается на сайте ДП «Ижевское».

Выполнен большой объем работы: на участке протяженностью 1,3 км обновлено дорожное покрытие, уложены два слоя асфальтобетонной смеси, подняты 13 колодцев, установлены 4527 бортовых камней, отремонтированы 6226 кв. м. тротуара и обустроено 2500 кв. м. прилегающей территории.

Отметим, что работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В ижевском Летнем саду закроют сезон

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зал для занятий боксом открылся в Ижевске
Двое жителей Удмуртии очистили лес от мусора
В ижевском Летнем саду закроют сезон
«Птичий сквер» появился в Ижевске
«ТАНЦЫ» на ТНТ: ижевчанка поучаствовала в кастинге шоу
Ижевчанина осудят за поджог многоквартирного дома
Чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова примет участие в ледовом шоу
Две женщины погибли в ДТП на трассе в Удмуртии
Ижевский летний сад им.Горького стал лучшим в международном конкурсе
Астролог из Ижевска рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака
Многодетным семьям в Удмуртии компенсируют плату за «коммуналку»
Определилось название сквера на улице Оружейника Драгунова в Ижевске
18-летний ижевчанин избил подростка битой
Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
По факту гибели 17-летнего юноши в Удмуртии проводится доследственная проверка
Какая погода будет в Удмуртии в выходные