Двое жителей Удмуртии очистили лес от мусора
26 сентября в одной из групп в соцсетях появилось сообщение: «Сегодня ездили за грибами в Чур. Там парень с девушкой и черной лайкой собирали мусор в лесу в пакеты. Просто люди в свой выходной поехали за 40 км от города собирать мусор. Молодцы ребята! Побольше бы таких людей как вы! Надеюсь прочтете это сообщение. Спасибо Вам».
Мы выяснили, что в лес не за грибами, а за мусором пошли Роман и Татьяна Конюховы. Ребята организовали рейд в честь Всемирного дня чистоты.
- Мы часто гуляем по этой дороге, поэтому решили сделать ее чище, - рассказал глава семейства. – Жена предложила, а я поддержал. Вообще, мы впервые пошли вот так целенаправленно в лес за мусором. Если будет время и желание, то продолжим это дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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