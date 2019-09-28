2019-09-28T16:37:06+03:00
Спорт

Зал для занятий боксом открылся в Ижевске

Сейчас ведется прием воспитанников
Анастасия Волкова
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ФОТО: Администрация ИжевскаФОТО: Администрация Ижевска
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Новый зал бокса «Ринг» в Ижевске открыл свои двери по адресу ул.Клубная, 72. Здесь провели ремонт и теперь он может принимать воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В здании проведен капитальный ремонт: заменена входная группа, окна и двери, а также сантехника и электрика, обновлена кровля и потолки и установлено специальное покрытие пола. Зал оснащен современным оборудованием, боксерским рингом и тренажерами.

- На сегодняшний день зал бокса «Ринг» открыт для тренировочных занятий, здесь уже работают 3 тренера, ведётся набор. На постоянной основе в зале бокса «Ринг» смогут заниматься 150-200 человек, - рассказали в Администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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