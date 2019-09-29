Контрафактная «Шанель» и взятка в 20 тысяч рублей: в Ижевске осудили предпринимателя
Индивидуального предпринимателя из Ижевска осудили за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее выяснилось, что он пытался продавать контрафактную «Шанель»
– При попытке склонить оперуполномоченного к отказу от составления протокола об административном правонарушении и возврату изъятой контрафактной продукции предприниматель предложил взятку в размере 20 000 рублей, вложив деньги в свой паспорт и положив его на стол. Преступление не доведено до конца по причине отказа оперуполномоченного от получения взятки, – говорится в сообщении.
Теперь мужчину обязали выплатить штраф – 120 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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