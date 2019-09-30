2019-09-30T06:32:00+03:00
Общество

«Площадки для выгула собак и родник»: в Ижевске обсудили благоустройства леса у ТРЦ «Столица»

Благоустройство лесопарка запланировано на 2020 год
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске прошло обсуждение вопроса благоустройства лесопарковой зоны у ТРЦ «Столица». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Среди предложений было сохранение леса, организация зоны барбекю, создание площадок для выгула собак и строительство гостевой парковки, - сообщает пресс-служба.

По итогам обсуждений жители пришли к выводу, что лесопарковую зону нужно сохранить в качестве природного оазиса и максимально оградить от техногенных воздействий.

Напомним, благоустройство лесопарковой зоны запланировано на 2020 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все предложения будут переданы разработчикам и архитекторам, которые в дальнейшем начнут работать над проектом по благоустройству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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