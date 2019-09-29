На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт
Вблизи канализационного люка на улице Ленина в Ижевске, в районе перекрестка с Красноармейской, произошел провал асфальта. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города. Водителей просят быть осторожными.
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
– Движение в сторону центра может быть затруднено. Ижводоканал в ближайшее время приступит к устранению провала, – говорится в сообщении.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сохраняем спокойствие: в Удмуртии пройдут тренировки по гражданской обороне
Поэт из Ижевска посвятил стихи режиссеру Марку Захарову
Подпольное казино под видом интернет-клуба работало в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»