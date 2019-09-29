На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-29T13:53:02+03:00

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Вблизи канализационного люка на улице Ленина в Ижевске, в районе перекрестка с Красноармейской, произошел провал асфальта. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города. Водителей просят быть осторожными.

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

– Движение в сторону центра может быть затруднено. Ижводоканал в ближайшее время приступит к устранению провала, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU