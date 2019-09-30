Эксперты сравнили Toyota Corolla и SKODA OCTAVIA

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-30T12:27:56+03:00

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Toyota Corolla** и SKODA OCTAVIA*** – всем знакомые модели автомобилей, которые уже давно покорили российский рынок. Оба автомобили Cкласса, со схожими объемами двигателей в стандартных комплектациях, примерно равными показателями крутящего момента, скоростью разгона. Так кому же отдать предпочтение при выборе нового автомобиля?

Пожалуй, одним из главных индикаторов при выборе автомобилей бизнес класса была и остается цена автомобилей. Стартовая стоимость представленных моделей очень схожа, чешский автомобиль всего на 50 000 рублей доступнее своего японского противника, но при выборе более богатой комплектации, ценовое преимущество окончательно закрепляется за SKODA OCTAVIA.

Сравнивая экстерьеры автомобилей, в представленных моделях есть все привычные функции: и мультируль, и климат контроль, и современные аудио-системы. Но эксперты «Колеса.ру» отметили консервативность салона SKODA OCTAVIA. Эксперты также отмечают динамичный разгон, меньшее потребление горючего (в среднем – на 1,5-2 л на 100 км при прочих равных условиях), возможность торможения ступенями и высокую шумоизоляцию автомобиля.

Фото: Колеса.ru

Продолжая сравнивать OCTAVIA с Corolla, нельзя не упомянуть управляемость. В OCTAVIA она на уровень выше, она меньше кренится и лучше держит курс. Вместе с тем нельзя не упомянуть плавность хода Corolla, которая стала в разы лучше по сравнению с предыдущими поколениями.

Убедиться в качестве, проверить технические возможности SKODA OCTAVIA можно в дилерском центре SKODA в Ижевске по адресу: ул. Холмогорова, 9. Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (3412)90 -80-80.

*Материалы для публикации взяты на сайте «Колеса.ru». Автор: Сергей Арбузов, название: «На автомате восходящего солнца: новая Toyota Corolla против Skoda Octavia».

**Тойота Королла, ***Шкода Октавия

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ИСТОЧНИК KP.RU