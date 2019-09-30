Первая кибершкола открылась в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-30T17:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске открылась первая в Приволжском федеральном округе кибершкола. В нее могут ходить школьники с 14 лет и студенты, которые интересуются компьютерными играми и хотят вывести свое хобби на спортивный уровень.

Ученики школы буду изучать основы кибербезопасности, официальные для России киберспортивные направления, обучение режиссеров трансляций («стрим») и комментаторов. Также они будут заниматься прокачкой игровых навыков учащихся, созданием и «сыгрыванием» спортивных команд, которым предстоит защищать честь Удмуртии на чемпионатах по киберспорту.

- Мы создаём не только классы, но и коворкинг-пространство для общения молодёжи и работы IT-специалистов. Запрос на такие форматы сегодня огромный. Уже сейчас количество желающих обучаться в кибершколе превышает наши возможности. Есть планы масштабировать идею, создав подобные кибершколы во всех районах Ижевска и за его пределами, - отметил президент региональной Федерации компьютерного спорта, идейный вдохновитель создания первой кибершколы Михаил Маргасов.

Занятия в школе начнутся 1 октября.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С июля 2020 году тарифы на холодную воду могут вырасти на 30%. С чем это связано и на что пойдут эти средства, разбиралась «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU