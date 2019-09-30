«Коммуналка» подорожает? Тарифы на холодную воду в Ижевске могут вырасти

С июля 2020 году тарифы на холодную воду могут вырасти на 30%. С чем это связано и на что пойдут эти средства, разбиралась «Комсомолка».

Причина возможного повышения - изношенность сетей «Ижводоканала». На сегодняшний день она составляет 59%. Это значит, что в любой момент может произойти коммунальный коллапс, который не только создаст неудобства горожанам, но и обойдется в «кругленькую» сумму муниципалитету. Об этом рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин. По его словам, есть два выхода, которые помогут избежать ЧП: концессионное соглашение или инвестиционная программа.

- В случае концессионного соглашения для «Ижводоканала» рост тарифов был бы существенно выше. Потому было принято решение пойти путем утверждения инвестиционной программы, - отметил он.

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Повода волноваться нет - для большинства жителей рост составит порядка 10%. Максимум же, на который сможет вырасти плата за «коммуналку», - 12,13%.

- Самые незащищенные категории, у которых ожидается максимально высокий рост - это те собственники, которые у себя в квартирах не поставили до сих пор приборы учета, - отмечает председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев. - При среднем потреблении у нас нормативы установлены достаточно высокие. Плюс, для тех, кто не установил приборы учета, еще начисляется повышающий коэффициент 1,5. Это выливается в большой рост платы в рублях. Поэтому там, где нет счетчиков горячей и холодной воды, а также электроэнергии, совет их установить, это дает существенную экономию.

О необходимости повысить тариф на холодную воду в Ижевске заговорили еще несколько лет назад - тогда он был одним из самых низких в Приволжском федеральном округе.Фото: Архив «КП» в Ижевске

Если же рассматривать усредненную платежку для семьи из трех человек, то итоговая сумма вырастет на 314 рублей, 107 из них придется на статьи, касающиеся воды и водоотведения.

- Конечно и это «утяжелит» семейный бюджет, но иначе в скором времени нас может ожидать коммунальный коллапс, выход из которого будет еще дороже для города. Кроме того, напоминаю, что в бюджете Удмуртской Республики заложены средства на компенсацию платы для тех, кто в этом нуждается, по закону, - подчеркнул Сурнин.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

Инвестиционная программа предполагает вложения в модернизацию на сумму 10,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на решение нескольких ключевых проблем:

4,35 млрд руб. - модернизация и реконструкция очистных сооружений города;

1,7 млрд руб. - водоснабжение таких отдаленных районов, как Костина Мельница, Люлли, Медведево, Игерман. Это позволит решить проблемы с инфраструктурой на участках, выделенных многодетным семьям, и даст возможность городу расширяться по части застройки;

1,25 млрд руб. - строительство и реконструкция канализационных коллекторов;

270 млн руб. - модернизация водозаборных сооружений «Кама-Ижевск» и «Пруд Ижевск», которая позволит нарастить мощности и объемы.

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