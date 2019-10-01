Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-01T10:28:22+03:00

Его задержали при попытке вылететь в Москву

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В Удмуртии осудили жителя Воткинска за попытку участия в массовых беспорядках в Москве. Приговор вынес Воткинский районный суд. Об этом сообщается на странице в «Инстаграм» «Тайный советник».

- 7 мая 2019 года по оперативным материалам сотрудников МВД по Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он с октября 2018 года по 6 мая 2019 года готовился к участию в массовых беспорядках на территории Москвы путем изготовления оружия, привлечения соучастников преступления, - говорится в сообщении.

На 89-м километре трассы Ижевск - Елабуга сотрудниками МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками УФСБ России по республике, при силовой поддержке СОБР УФСВНГ России по Удмуртии молодой человек был задержан при попытке выезда в Москву.

На сайте Воткинского суда действительно было опубликованы материалы дела. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU