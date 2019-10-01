Дорогу Ува-Ижевск отремонтировали

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-01T11:44:59+03:00

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В Удмуртии завершили ремонт дороги Ува-Ижевск в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

- Ремонт был завершен на прошлой неделе, но работы продолжались, выполняемые в счет экономии. Этот участок самый протяженный объект, он начинается недалеко от моста через реку Кырныши и тянется на 10 км, - сообщает пресс-служба.

Работу принимала зам. министра транспорта и дорожного хозяйства Ирина Шкляр.

- К покрытию вопросов нет, но есть небольшие замечания по полосе отвода, однако эти работы выполнены не по нацпроекту, а в рамках содержания, - сказала Ирина Шкляр.

Автодорога Ижевск-Ува - одно из самых нагруженных направлений среди региональных трасс. Поэтому укрепление основания – хорошее техническое решение для увеличения срока службы дороги. В планы на 2020 год эта трасса также включена – на будущий год предполагается выполнить ремонт участка дороги в Увинском районе с 54 по 60 километр.

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ИСТОЧНИК KP.RU