День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике
В зоопарке Ижевска продолжается празднование Дня пожилого человека. Сегодня, 1 октября, для бабушек и дедушек устроили массовые танцы.
Фото: Амир Закиров
В объектив фотографа «Комсомолки» попал позитивный дедушка, который танцует под зажигательную песню.
Фото: Амир Закиров
Напомним, мероприятия проводятся в рамках проекта «Мудрый зоопарк». С 30 сентября по 2 октября (включительно) бесплатный вход для пожилых людей осуществляется при предъявлении пенсионного удостоверения. Зоопарк работает с 9:00 до 18:00.
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Дедушка зажигает на праздновании Дня пожилого человека в Ижевске.Видео: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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