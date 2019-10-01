2019-10-01T10:20:32+03:00
Общество

День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике

Праздничные мероприятия в зоопарке начались 30 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В зоопарке Ижевска продолжается празднование Дня пожилого человека. Сегодня, 1 октября, для бабушек и дедушек устроили массовые танцы.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В объектив фотографа «Комсомолки» попал позитивный дедушка, который танцует под зажигательную песню.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Напомним, мероприятия проводятся в рамках проекта «Мудрый зоопарк». С 30 сентября по 2 октября (включительно) бесплатный вход для пожилых людей осуществляется при предъявлении пенсионного удостоверения. Зоопарк работает с 9:00 до 18:00.

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Дедушка зажигает на праздновании Дня пожилого человека в Ижевске.Видео: Амир Закиров

ИСТОЧНИК KP.RU

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