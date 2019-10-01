В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись Бурановские бабушки из Удмуртии
В Москве состоялась премьера документального фильма «Интернет для всех», в котором приняли участие Бурановские бабушки из Удмуртии. Об этом сообщается на сайте "Экспресс газеты".
Фильм состоит из 11 новелл и показывает, как интернет и современные технологии становятся социальными лифтами, с помощью которого каждый сможет стать кем хочет.
История «Бурановских бабушек», которые прославились благодаря интернету, покорили «Евровидение» и восстановили монастырь в селе Бураново, также вошла в фильм.
— Вместе со съемочной группой мы побывали в разных уголках нашей большой, необъятной Родины, — рассказывает режиссер, продюсер, президент Фонда социального кино Михаил Комлев — Мы увидели и показали зрителям, как интернет меняет жизнь людей не только в городах, но и маленьких селах. Я считаю, что такие фильмы нужны современному зрителю, потому что они вдохновляют и говорят нам, что нет ничего невозможного.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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