Пережить утрату: врачи Ижевска помогут потерявшим новорожденного ребенка родителям

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-01T13:33:56+03:00

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21 сентября в Ижевске впервые прошел тренинг для медицинских работников «Взаимодействие с пациентом в ситуации перинатальной потери». Его провели специалисты фонда «Свет в руках» - финалисты конкурса социальных инициатив «Навстречу переменам», партнером которого является альтернативный оператор связи Tele2.

- Мы понимаем, что медицинский персонал, который проходит через смерть ребенка вместе с родителями, также нуждается в поддержке, - прокомментировала Александра Фешина, руководитель благотворительного фонда. – Поэтому рассказываем о том, как работать с пациентами в процессе и после утраты; знакомим со способами, помогающими сотрудникам медицинских учреждений избежать эмоционального выгорания; готовим методические материалы, опираясь на которые, медицинские сотрудники смогут оказать необходимую поддержку родителям, перенесшим утрату.

Кроме того, «Свет в руках» не оставляет наедине с утратой и родителей: бесплатно оказывает помощь и психологическую поддержку при потере ребенка во время родов или вскоре после них.

ИСТОЧНИК KP.RU