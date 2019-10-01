2019-10-01T13:33:56+03:00
Общество

Пережить утрату: врачи Ижевска помогут потерявшим новорожденного ребенка родителям

Tele2 и фонд «Свет в руках» провели специальный тренинг для медиков
Поделиться:
Александра Фешина, руководитель благотворительного фонда «Свет в руках»Александра Фешина, руководитель благотворительного фонда «Свет в руках»
Изменить размер текста:

21 сентября в Ижевске впервые прошел тренинг для медицинских работников «Взаимодействие с пациентом в ситуации перинатальной потери». Его провели специалисты фонда «Свет в руках» - финалисты конкурса социальных инициатив «Навстречу переменам», партнером которого является альтернативный оператор связи Tele2.

- Мы понимаем, что медицинский персонал, который проходит через смерть ребенка вместе с родителями, также нуждается в поддержке, - прокомментировала Александра Фешина, руководитель благотворительного фонда. – Поэтому рассказываем о том, как работать с пациентами в процессе и после утраты; знакомим со способами, помогающими сотрудникам медицинских учреждений избежать эмоционального выгорания; готовим методические материалы, опираясь на которые, медицинские сотрудники смогут оказать необходимую поддержку родителям, перенесшим утрату.

Кроме того, «Свет в руках» не оставляет наедине с утратой и родителей: бесплатно оказывает помощь и психологическую поддержку при потере ребенка во время родов или вскоре после них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продавец в Удмуртии неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетнему
В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость на аттракционы
Хозяйствам Удмуртии возместят потери сельзохкультур только на 50%
Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы
В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии
Дорогу Ува - Ижевск отремонтировали
Мошенники похитили у ижевчанки более 300 тысяч рублей
День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике
На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей
Работы по расчистке русла реки Иж ведутся в Удмуртии
Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве
Ижевская спортсменка Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных фигуристов мира
Большой этнографический диктант пройдет в Удмуртии
45 тонн мусора вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска
Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии