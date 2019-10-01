2019-10-01T16:43:29+03:00
Общество

Скоростной интернет – селам: гигабитная сеть «Ростелекома» появилась в деревне Гавриловка в Удмуртии

Доступ к сервисам получили почти 500 семей
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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«Ростелеком» протянул оптику до деревни Гавриловка Воткинского района в Удмуртии. Доступ к современным цифровым сервисам получили почти пятьсот семей.

- Жители сёл и деревень заинтересованы не только в доступе к интернету, но и в других современных телеком-услугах, поэтому мы расширяем оптическую сеть в малых населенных пунктах, - рассказал Виталий Васильев, заместитель директора – технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике. - Скоростной интернет позволит сельчанам совершать покупки онлайн, дистанционно учиться, записываться на прием в областные медицинские учреждения, общаться в социальных сетях.

Жители Гавриловки смогут пользоваться гигабитным интернетом: раздавать Wi-Fiна несколько устройств, смотреть фильмы в высоком разрешении и играть в онлайн-игры без потери качества сигнала.

- Мы рады, что в Гавриловке появилась оптика от «Ростелекома», - рассказала Галина Ложкина, глава муниципального образования «Гавриловское». - Раньше жители пользовались преимущественно мобильным интернетом, а теперь могут выходить в сеть без ограничений и смотреть любимые телеканалы в «Интерактивном ТВ».

Оформить заявку на подключение услуг можно на сайте www.rt.ru, в офисах продаж и обслуживания или по телефону 8 800 1000 800.

Информация от партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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