В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача
В Воткинском районе (Удмуртия) передали в суд уголовное дело в отношении врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Дело в том, что он халатно отнёсся к травме ребенка, в результате чего тот умер.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мальчик играл в футбол на турнире и получил травму. Через несколько дней пришел в больницу.
- Лечащий травматолог-ортопед не провел необходимый комплекс диагностических мероприятий, направленных на установление правильного диагноза, выбора тактики лечения, уклоняясь от оказания не терпящей отлагательств помощи, и не назначил адекватное состоянию пациента лечение, - сообщает пресс-служба.
В результате, образовался и развился сепсис (заражение крови). Ребенок умер.
Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности. За данное нарушение предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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