2019-10-02T06:18:58+03:00
Происшествия

В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача

Мальчик получил травму во время игры в футбол
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Воткинском районе (Удмуртия) передали в суд уголовное дело в отношении врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Дело в том, что он халатно отнёсся к травме ребенка, в результате чего тот умер.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мальчик играл в футбол на турнире и получил травму. Через несколько дней пришел в больницу.

- Лечащий травматолог-ортопед не провел необходимый комплекс диагностических мероприятий, направленных на установление правильного диагноза, выбора тактики лечения, уклоняясь от оказания не терпящей отлагательств помощи, и не назначил адекватное состоянию пациента лечение, - сообщает пресс-служба.

В результате, образовался и развился сепсис (заражение крови). Ребенок умер.

Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности. За данное нарушение предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

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В отношении продавщицы, которая несколько раз продавала алкоголь подростку возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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