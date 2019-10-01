2019-10-01T15:30:05+03:00
Общество

Продавец в Удмуртии неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетнему

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Воткинске (Удмуртия) возбудили уголовное дело в отношении продавца, которая неоднократно продавала несовершеннолетнему алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так в январе 2019 года она в первый раз продала спиртное подростку, после этого ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. В связи с повторной реализацией алкоголя, было возбуждено уголовное дело, - сообщает ведомство.

Теперь женщине грозит наказание в виде исправительных работ до года с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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