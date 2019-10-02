«Устроил балет»: в Ижевске автомобиль чудом избежал столкновение со столбом

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-02T08:19:35+03:00

Видимо, он не учел все погодные условия

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В Сети появилась видеозапись «автомобильного балета». Как пишет автор ролика, инцидент произошел на улице Баранова в Ижевске. Водитель автомобиля обходит несколько машин в потоке и тут его разворачивает около пешеходной дорожки. Каким-то чудом ему удалось избежать столкновения со столбом.

- Дело далеко не в тормозах, складываем факторы мокрая дорога, резкое маневрирование, высокая скорость, высокий центр тяжести автомобиля и длинная база, он просто создал все условия для результата, - пояснил автор видео Рамиль.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1270" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/735321" frameborder="0"></iframe> Автомобильный балет в Ижевске.Автор видео: Рамиль Татарин (vk.com/exclusive989)

ИСТОЧНИК KP.RU