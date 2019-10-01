2019-10-01T13:57:12+03:00
Общество

Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы

В воскресенье, 6 октября, в республику придет холодный фронт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии теплая погода продержится до субботы, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

1 и 2 октября сохранится дождливая и ветреная погода. 3 октября, в четверг, температура днем +12…+14 градусов, ночью +10…+11 градусов, местами возможны дожди.

4 октября, в пятницу, температура +17…+19 градусов, ночью +14…+15 градусов.

5 октября ночью похолодает до +5…+6 градусов.

Кстати, ночью 2 октября жителей Удмуртии предупреждают об усилении южного ветра порывами до 18 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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