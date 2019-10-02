Ремонт крыш во всех школах и детских садах в Ижевске планируют завершить в середине ноября

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-02T15:16:49+03:00

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Ремонт крыш в школах и детских садах Ижевска планируется завершить к 15 ноября. К этому сроку сдадут последние объекты – это детские сады №№253 и 260. Журналист «Комсомолки» проверил, как идет строительство.

В некоторых учреждениях не только ремонтируют крыши, но и утепляют фасады, как, например, в детском саду №256. Из-за погоды пришлось перенести сроки сдачи, теперь в планах сдать объект к 14 октября.

На данный момент дети ходят в разные сады в соответствии с возрастом.-Этот объект изначально планировался сдаться 11 октября, а ребятишки должны были прийти 14-го. Я уверен, что в эти же временные сроки все и произойдет. Возможно, в выходные мы еще будем устранять мелкие недостатки, - говорит Дмитрий Чистяков, заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике.

Учеников школы №5 распределили: в школу №88 отправились 645 детей, в школу №11 – 169. А вот некоторым учителям приходится ходить из одной школы в другую.

На потолке в классах образовались подтеки. Проводить занятия стало невозможно Фото: Анастасия Захарова

-На четвертом этаже кабинеты находились в ужасном состоянии. Школу топило весь прошлый год, нам пришлось верхний этаж законсервировать. Мы не могли привести детей в такие помещения, - объясняет Дмитрий Чистяков, заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике.

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- С 1 октября отменили регулярные рейсы теплохода до Воложки. Но есть еще время попасть на экскурсионно-развлекательные рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU