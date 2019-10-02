2019-10-02T11:56:48+03:00
Общество

С 1 октября в Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода

Однако экскурсионно-развлекательные рейсы продолжат курсировать
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске с 1 октября в связи с уменьшением пассажиропотока отменили регулярные рейсы Ижевск-Воложка-Ижевск. Об этом сообщается в группе teplohod18 во «ВКонтакте».

При этом экскурсионно-развлекательные рейсы в четверг, пятницу, субботу и воскресенье продолжатся до окончания навигационного сезона.

Так, экскурсия с Нацмузеем имени Кузебая Герда «Тайны и легенды Ижевского пруда» каждый четверг в 16:00.

Детская анимация на теплоходе каждую пятницу и субботу в 16:00, а экскурсии с Яном Ландау – каждое воскресенье в 16:00.

Напомним, пристань и теплоходы, которые были на балансе Ижевска передали под управление другому владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Когда изменится система продажи билетов на теплоход в Ижевске.

- Как избежать очередей за билетом на теплоход в Ижевске? "Комсомолка" отвечает на популярные вопросы читателей.

Чайки за теплоходом. Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24