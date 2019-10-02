С 1 октября в Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-02T11:56:48+03:00

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В Ижевске с 1 октября в связи с уменьшением пассажиропотока отменили регулярные рейсы Ижевск-Воложка-Ижевск. Об этом сообщается в группе teplohod18 во «ВКонтакте».

При этом экскурсионно-развлекательные рейсы в четверг, пятницу, субботу и воскресенье продолжатся до окончания навигационного сезона.

Так, экскурсия с Нацмузеем имени Кузебая Герда «Тайны и легенды Ижевского пруда» каждый четверг в 16:00.

Детская анимация на теплоходе каждую пятницу и субботу в 16:00, а экскурсии с Яном Ландау – каждое воскресенье в 16:00.

Напомним, пристань и теплоходы, которые были на балансе Ижевска передали под управление другому владельцу.

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Чайки за теплоходом. Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU