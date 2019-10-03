2019-10-03T14:39:16+03:00
Происшествия

Четыре сотрудника управляющей компании задержаны в Ижевске за денежные махинации

Они подозреваются в присвоении крупной суммы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении четырех сотрудников одной из управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В период с января 2017 года по август 2019 года руководители и сотрудники УК Ижевска перечисляли деньги, полученные от собственников жилых помещений за ЖКХ, на счета других своих организаций. Так, ими было присвоено и растрачено более 10 млн рублей, - сообщает ведомство.

По подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека из числа сотрудников УК. Им предъявлено обвинение, расследование продолжается.

По данным «Комсомольской правды-Ижевск» одним из обвиняемых является Рауф Кутдузов. Напомним, весной 2016 года его арестовали за дачу взятки.

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- Я был загнан в угол и готовился начать войну с ижевскими чиновниками! - сказал в зале суда руководитель «ГК Единая УК». Рауф Кутдзузов признался в том, что давал взятки и рассказал о преступной схеме.

- 15 июня 2017 года закончился суд над руководителем «ГК Единая УК» Рауфом Кутдузовым. Ему вынесли приговор, который у нас, например, вызывает как минимум недоумение.

- В Ижевске управляющая компания Рауфа Кутдузова заплатит 700 тысяч рублей штрафа. Подробности.

- История повторяется. В Ижевске энергетики требуют признать Рауфа Кутдузова банкротом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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