Четыре сотрудника управляющей компании задержаны в Ижевске за денежные махинации
В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении четырех сотрудников одной из управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В период с января 2017 года по август 2019 года руководители и сотрудники УК Ижевска перечисляли деньги, полученные от собственников жилых помещений за ЖКХ, на счета других своих организаций. Так, ими было присвоено и растрачено более 10 млн рублей, - сообщает ведомство.
По подозрению в совершении преступления задержаны четыре человека из числа сотрудников УК. Им предъявлено обвинение, расследование продолжается.
По данным «Комсомольской правды-Ижевск» одним из обвиняемых является Рауф Кутдузов. Напомним, весной 2016 года его арестовали за дачу взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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