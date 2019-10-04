Поможет ли закон о тишине в Ижевске бороться с буйными соседями

СЕГОДНЯ 16:34 2019-10-04T16:35:22+03:00

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4 октября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с гостями в студии обсуждали недавно принятый закон «О тишине» в Удмуртии. Что подразумевает закон о тишине, в какие часы теперь нельзя шуметь и что такое шум?

- Мою соседку никогда не останавливал закон о тишине. Она довела всех жильцов и даже полицейских. Она всегда устраивала пьянки, был дикий шум. И самое грустное в этот момент, что на них ничего не действовало, - рассказал гость радиоэфира Михаил.

Поможет ли закон о тишине в борьбе с буйными соседями? 00:00 00:00

Редакторы радио решили дозвониться до этой шумной соседки. Дозвонились ли, и что она сказала, можно послушать в полной версии эфира по ссылке.

А также слушаем истории дозвонившихся слушателей.

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- Закон о тишине приняли в Удмуртии на этой неделе. Теперь нарваться на штраф можно и днем. Рассказываем, что изменилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU