2019-10-05T08:23:57+03:00
Происшествия

В Удмуртии водитель сбил двух девочек: одна из них скончалась

Возбуждено уголовное дело
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В пятницу, 4 октября, произошло смертельное ДТП на дороге Ижевск-Ува (Завьяловский район Удмуртии). Там 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил двух девочек 14-лет. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, пешеходы в этот момент переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Девочек доставили в больницу, где одна из них скончалась. Вторая находится в отделении реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Со слов очевидцев известно, что перед пешеходным переходом остановились транспортные средства, двигавшиеся в направлении села Нылга. Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к водителям данных транспортных средств с просьбой оказать помощь в восстановлении картины происшествия, - сообщили в 1 отделе.

Необходимо позвонить по телефонам отдела МВД России по Завьяловскому району: 8 (3412) 621102 или 8 (912) 759-62-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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