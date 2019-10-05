В Удмуртии водитель сбил двух девочек: одна из них скончалась

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-05T08:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 4 октября, произошло смертельное ДТП на дороге Ижевск-Ува (Завьяловский район Удмуртии). Там 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил двух девочек 14-лет. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, пешеходы в этот момент переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Девочек доставили в больницу, где одна из них скончалась. Вторая находится в отделении реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Со слов очевидцев известно, что перед пешеходным переходом остановились транспортные средства, двигавшиеся в направлении села Нылга. Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к водителям данных транспортных средств с просьбой оказать помощь в восстановлении картины происшествия, - сообщили в 1 отделе.

Необходимо позвонить по телефонам отдела МВД России по Завьяловскому району: 8 (3412) 621102 или 8 (912) 759-62-63.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Убийство 16-летней девочки расследуется в Ижевске. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU