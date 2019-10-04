Убийство 16-летней девочки раскрыли в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-04T14:18:11+03:00

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В Ижевске раскрыто убийство 16-летней местной жительницы, которая пропала 29 сентября 2019 года.

- Заявление об исчезновении школьницы поступило в полицию 2 октября 2019 года. В течение суток дело было раскрыто, подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Оказалось, он познакомился с потерпевшей в соцсетях, вечером 29 сентября девушка пришла к нему в гости, где мужчина ее задушил. После этого тело закопал в районе улицы Ленина в Ижевске, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе допроса мужчина указал место, где было тело. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

На данный момент устанавливаются мотивы преступления, готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU