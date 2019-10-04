2019-10-04T14:18:11+03:00
Происшествия

Убийство 16-летней девочки раскрыли в Ижевске

Она пропала 29 сентября 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске раскрыто убийство 16-летней местной жительницы, которая пропала 29 сентября 2019 года.

- Заявление об исчезновении школьницы поступило в полицию 2 октября 2019 года. В течение суток дело было раскрыто, подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Оказалось, он познакомился с потерпевшей в соцсетях, вечером 29 сентября девушка пришла к нему в гости, где мужчина ее задушил. После этого тело закопал в районе улицы Ленина в Ижевске, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе допроса мужчина указал место, где было тело. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

На данный момент устанавливаются мотивы преступления, готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какая погода будет в выходные в Ижевске.

- Водитель "Ауди" насмерть сбил пешехода на трассе Удмуртии. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионка мира Алина Загитова примет участие в командном турнире Japan Open
«Ростелеком» получил заключение ФСБ о соответствии типового решения требованиям информационной безопасности
Какая погода в Ижевске будет в выходные
Водитель «Ауди» в Удмуртии на смерть сбил пешехода
370 врачей Удмуртии принимают участие в конкурсе «Лучшая клиника-2019»
Главой Завьяловского района в Удмуртии стал Константин Русинов
Ижевчане хотят зарабатывать 135 тысяч рублей в месяц
Организаторам подставных ДТП в Ижевске вынесли приговор
Изображение Петра Чайковского появилось на фасаде одного из домов в Ижевске
Как будет ездить общественный транспорт в Ижевске во Всероссийский день ходьбы
Присвоили более 184 млн рублей: суд Ижевска избрал меру пресечения должностным лицам управляющей компании
Должнику из Удмуртии пришлось наводить порядок в лесу
Стало известно, почему снесли павильон на остановке «Восточный рынок» в Ижевске
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнит роль Спящей красавицы
Подростки разбили окно трамвая
Скейт-парк появится в Ижевске