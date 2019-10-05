В ответ на замечание кондуктора «зацеперы» разбили стекло трамвая в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-05T12:27:52+03:00

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Участились случаи, когда дети катаются на трамваях, зацепляясь за сцепные устройства. Как сообщает ИжГЭТ, одного из последних происшествий было 1 октября.

- Трое подростков сели на сцепное устройство трамвая. Кондуктор, заметив детей, вышла из вагона, и сделала им замечание. В ответ подростки бросили в заднее стекло вагона камень, разбив его. Среди пассажиров никто не пострадал, а трамвайный вагон был направлен в депо для замены, - сообщили в предприятии.

«ИжГорЭлектроТранс» призывает родителей предостеречь своих детей от опасных и необдуманных поступков. Кроме того, предусмотрено наказание за хулиганские действия, которые угрожают безопасной эксплуатации транспорта – это штраф от 150 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU