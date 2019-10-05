А нужно было 500 тонн: В Ижевске собрали 86 тонн макулатуры для восстановления парашютной вышки

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-05T11:05:02+03:00

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За сентябрь не удалось собрать 500 тонн макулатуры, чтобы восстановить парашютную вышку в школе юных летчиков в Ижевске. В рамках акции набрали только 86 тонн. Как сообщает пресс-служба города, 3,5 тонны собрала сама школа, другие образовательные учреждения принесли 67,3 тонны. Подключились к акции магазины, заводы, торговые центры.

Ранее сообщали, что на восстановление вышки необходимо 1,5 миллиона рублей. Эти средства планировали получить от сдачи макулатуры. Помимо этого, объявили сбор денег на сайте. На момент написания материала, было собрано 319 740 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU