Министр ЖКХ Удмуртии: 100% запустили тепло во всех районах республики

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-05T14:13:21+03:00

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В пятницу, 4 октября, дали тепло в последнем муниципальном образовании Удмуртии - в селе Камское в Камбарском районе. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин в социальных сетях.

- Прошу прощения у жителей, что запуск тепла произошёл несвоевременно. Но надо сказать, что поздний запуск был осуществлён, как и в Пугачево, в Мало-Пургинском районе, по причине полной модернизации котельной. Разницу в качестве и безаварийности теплоснабжения жители должны почувствовать уже с первого месяца, а бюджеты районов получат значительную экономию бюджетных средств, - написал Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что безусловно, есть случаи, где единично не подключены квартиры и надо их оперативно устранять.

- Муниципалам и теплоснабжающим компаниям ещё надо получить паспорта готовности своих объектов, а всем нам предстоит безаварийно пройти зимний сезон, но уже сегодня можно сказать, что мы зашли в сезон в штатном режиме, - заключил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU