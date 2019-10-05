2019-10-05T14:13:21+03:00
Общество

Министр ЖКХ Удмуртии: 100% запустили тепло во всех районах республики

Он попросил прощения у жителей, за несвоевременный запуск тепла
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В пятницу, 4 октября, дали тепло в последнем муниципальном образовании Удмуртии - в селе Камское в Камбарском районе. Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин в социальных сетях.

- Прошу прощения у жителей, что запуск тепла произошёл несвоевременно. Но надо сказать, что поздний запуск был осуществлён, как и в Пугачево, в Мало-Пургинском районе, по причине полной модернизации котельной. Разницу в качестве и безаварийности теплоснабжения жители должны почувствовать уже с первого месяца, а бюджеты районов получат значительную экономию бюджетных средств, - написал Дмитрий Сурнин.

Он отметил, что безусловно, есть случаи, где единично не подключены квартиры и надо их оперативно устранять.

- Муниципалам и теплоснабжающим компаниям ещё надо получить паспорта готовности своих объектов, а всем нам предстоит безаварийно пройти зимний сезон, но уже сегодня можно сказать, что мы зашли в сезон в штатном режиме, - заключил министр.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В ответ на замечание кондуктора «зацеперы» разбили стекло трамвая в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцы: во время «Кругосветки» в Удмуртии на ребенка упало дерево
Подписываемся, ставим лайки: талисман-бобер из Удмуртии завел страницу в «Инстаграм»
Мюсли с сюрпризом: в колонию Удмуртии пытались пронести наркотики в еде
Дмитрий Губерниев, Галина Кулакова и Тамара Тихонова проведут в Ижевске Всероссийский день ходьбы
Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой
В ответ на замечание кондуктора «зацеперы» разбили стекло трамвая в Ижевске
А нужно было 500 тонн: В Ижевске собрали 86 тонн макулатуры для восстановления парашютной вышки
Бывший сотрудник «Бургер Кинга» в Ижевске проводил махинации с чеками
Жителей Ижевска предупреждают о сильном ветре
В Удмуртии водитель сбил двух девочек: одна из них скончалась
В хоккейной команде «Ижсталь» новый нападающий