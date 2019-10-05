Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-05T16:05:21+03:00

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В субботу, 5 октября, прошел турнир Japan Open 2019, на котором Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова представляла команду Европы. Турнир строится так, что в команды входят по два одиночника и две одиночницы. Суммы за их прокаты суммируются и у кого больше, тот побеждает.

Изначально, лидировали американские фигуристы. Однако, Алине Загитовой и Александре Трусовой удалось сократить отставание, а дальше – выбиться вперед. При этом, Трусова откатала произвольную программу с 4 сальховом, 4 лутцем и двумя 4 тулупами в каскаде, чем задала новые стандарты в женском одиночном катании.

По итогам соревнований команда Европы набрала 614,73 балла, Японии - 602,16, Северной Америки - 593,42.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736023" frameborder="0"></iframe> Japan Open 2019 Алина Загитова.

ИСТОЧНИК KP.RU