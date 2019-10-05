Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой
В субботу, 5 октября, прошел турнир Japan Open 2019, на котором Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова представляла команду Европы. Турнир строится так, что в команды входят по два одиночника и две одиночницы. Суммы за их прокаты суммируются и у кого больше, тот побеждает.
Изначально, лидировали американские фигуристы. Однако, Алине Загитовой и Александре Трусовой удалось сократить отставание, а дальше – выбиться вперед. При этом, Трусова откатала произвольную программу с 4 сальховом, 4 лутцем и двумя 4 тулупами в каскаде, чем задала новые стандарты в женском одиночном катании.
По итогам соревнований команда Европы набрала 614,73 балла, Японии - 602,16, Северной Америки - 593,42.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Министр ЖКХ Удмуртии попросил прощения у жителей, за несвоевременный запуск тепла.
Japan Open 2019 Алина Загитова.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»