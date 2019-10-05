2019-10-05T16:12:54+03:00
Происшествия

Мюсли с сюрпризом: в колонию Удмуртии пытались пронести наркотики в еде

Экспертиза подтвердила, что наркотик – гашиш
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В двух колониях Удмуртии пытались пронести наркотик. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по республике, инциденты произошли в ИК-5 и ИК-8. Там, при досмотре посылок и передач для осужденных, нашли вещество серо-зеленого цвета. Причем, спрятано оно было в фильтрах сигарет и в пакете с мюсли.

- В обоих случаях при досмотре привлекались служебные собаки нарко-розыскного профиля кинологической службы УФСИН. Подозрения сотрудников колоний подтвердила экспертиза: изъятое вещество – гашиш, общий вес которого составил 4,44 граммов, - сообщили в пресс-службе.

По данным фактам возбудили уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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