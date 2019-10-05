2019-10-05T16:26:02+03:00
Общество

Подписываемся, ставим лайки: талисман-бобер из Удмуртии завел страницу в «Инстаграм»

Он представляет Первенство Европы по дзюдо
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ИнстаграмФото: Инстаграм
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Теперь есть возможность пообщаться с бобром Дан, который является талисманом Первенства Европы по дзюдо - у него появилась страница в «Инстаграм». Напомним, что эти соревнования пройдут в Удмуртии с 1 по 3 ноября 2019 года. Участие в нем примут около 300 спортсменов из 30 стран Старого света. Им предстоит разыграть 14 комплектов медалей.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, сам талисман – это улыбчивый бобер Дан, который одет в белое кимоно борца дзюдо и в черный пояс. Также он имеет модную взъерошенную стрижку и металлического цвета хвост.

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Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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