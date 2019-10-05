Очевидцы: во время «Кругосветки» в Удмуртии на ребенка упало дерево

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-05T16:44:20+03:00

С помощью санитарной авиации его доставили в Ижевск из Можги

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В субботу, 5 октября, во время пешего похода «Кругосветка Удмуртии», пострадал ребенок. Как пишут жители в социальных сетях, на мальчика упало сухое дерево.

- Все началось отлично, но когда зашли в лес, начало падать дерево и упало на одного ребенка. У детей началась паника, истерика, дети боялись идти дальше. Но все же мы дошли до конца. Правда дети сказали, что больше не пойдут, - написала Екатерина.

Сообщается, что пострадавшего доставили в Ижевск с помощью санитарной авиации.

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ИСТОЧНИК KP.RU