Очевидцы: во время «Кругосветки» в Удмуртии на ребенка упало дерево
В субботу, 5 октября, во время пешего похода «Кругосветка Удмуртии», пострадал ребенок. Как пишут жители в социальных сетях, на мальчика упало сухое дерево.
- Все началось отлично, но когда зашли в лес, начало падать дерево и упало на одного ребенка. У детей началась паника, истерика, дети боялись идти дальше. Но все же мы дошли до конца. Правда дети сказали, что больше не пойдут, - написала Екатерина.
Сообщается, что пострадавшего доставили в Ижевск с помощью санитарной авиации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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