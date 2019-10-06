Около 6,5 тысяч человек на центральной площади в Ижевске поздравили Дмитрия Губерниева
Дмитрий Губерниев прилетел в Ижевске на Всероссийский день ходьбы. Когда спортивный комментатор был на сцене все участники мероприятия, а это около 6,5 тысяч человек, поздравили его с 45-летием.
Также Дмитрий не остался без праздничного торта. Необычный торт вручили гостю в конечной точке – в парке имени Кирова.
Фото: Катрина Селезнева
Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска Фото: Катрина Селезнева
Все участники Всероссийского дня ходьбы прошли ровно 2020 метров в поддержку Олимпийской сборной России и предстоящей Олимпиады в Токио. От Центральной площади до парка имени Кирова, где праздник продолжился мастер-классами и квестом.
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Участники Всероссийского дня ходьбы поздравляют Дмитрия Губерниева с днем рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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