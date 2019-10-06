2019-10-06T17:09:00+03:00
Общество

Около 6,5 тысяч человек на центральной площади в Ижевске поздравили Дмитрия Губерниева

Комментатору исполнилось 45 лет [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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Дмитрий Губерниев прилетел в Ижевске на Всероссийский день ходьбы. Когда спортивный комментатор был на сцене все участники мероприятия, а это около 6,5 тысяч человек, поздравили его с 45-летием.

Также Дмитрий не остался без праздничного торта. Необычный торт вручили гостю в конечной точке – в парке имени Кирова.

Фото: Катрина Селезнева

Фото: Катрина Селезнева

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска Фото: Катрина Селезнева

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска Фото: Катрина Селезнева

Все участники Всероссийского дня ходьбы прошли ровно 2020 метров в поддержку Олимпийской сборной России и предстоящей Олимпиады в Токио. От Центральной площади до парка имени Кирова, где праздник продолжился мастер-классами и квестом.

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Участники Всероссийского дня ходьбы поздравляют Дмитрия Губерниева с днем рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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