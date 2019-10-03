Почему ижевчанам не приходят платежки от «Энергосбыта»?

В июле этого года «Почта России» расторгла договор с «Энергосбытом». Теперь компания доставляет платежки «альтернативными методами», в том числе курьерами. Однако приходят счета не всем: читатели жалуются на то, что платежки не приходят. «Комсомолка» разбиралась, будет ли «Энергосбыт» менять систему доставки счетов и куда обращаться, если платежка не пришла?

Бросили коробку с платежками в магазине

– Платежки приходят нерегулярно: иногда в начале месяца, иногда в конце месяца, – жалуется ижевчанка Светлана. – Поэтому теперь плачу через госуслуги. Но и там порой возникают сомнения, что сумму правильную выставляют. В таких случаях иду в «Энергосбыт». В общем, сложностей добавилось.

– Моя мама живет в частном секторе Ленинского района. И ни ей, ни ее соседям не приходят платежки. В «Энергосбыте» заявили, что, скорее всего, платежки лежат на почте, но офис почты далеко. Сейчас мама сама высчитывает показания по счетчикам и оплачивает через банк. Но там суммы высвечиваются нереальные! Поэтому приходится идти в офис «Энергосбыта» и оплачивать уже после разбирательств, – жалуется Танзиля.

Ижевчане жалуются, что коробку с платежками просто кидают около дома. ФОТО: опубликовано в группе vk.com/zlou18, авторство не указано.

Но самая потрясающая история произошла в деревне Исаково Балезинского района. Здесь коробку с платежками просто оставили в магазине.

– Я ничего не знала про то, что теперь платежки не будут доставлять с помощью почты. В итоге я бы так и не получила свою платежку, если бы ее не забрали родственники. Планирую разбираться, если в следующем месяце история повторится, – рассказывает местная жительница Анастасия.

Доставят на дом

В «Энергосбыте» сообщили, что менять механизм компания не будет – сейчас заключаются договоры с курьерами. По ним платежки должны доставлять в почтовые ящики, квартиру или дом.

– Договором обеспечена конфиденциальность. «ЭнергосбыТ Плюс» передает платежки курьерам в упакованном и отсортированном виде. Коробки с квитанциями опечатывают клейкой лентой, а каждая платежка лежит в отдельном конверте, – сообщили в пресс-службе «Энергосбыта».

По случаям, описанным выше, подрядчику направили претензию. Там ответили, что служба отрабатывала технологию доставки. Также были вопросы по кадрам. Сейчас, по словам курьерской службы, проблемы решили.

Платежку не принесли? Звоните в «Энергосбыт» по тел. 8-(800)-700-10-3Фото: Архив КП

Если платежка не пришла

Как сообщил председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, недоставка платежек вовремя – это нарушение правил предоставления коммунальных услуг.

– В подобных случаях стоит обратиться в управление ЖКХ администрации города. Там проведут проверку, – пояснил эксперт.

Напомним, что оплатить услуги «Энергосбыта» можно и электронно, например, в личном кабинете на сайте компании. На сайте также можно оплатить счета через форму обратной связи или оформить получение платежки на электронную почту. Еще можно оплатить «коммуналку» в офисах компании или через банки-партнеры (Сбербанк, Ижкомбанк, Россельхозбанк).

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