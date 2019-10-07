«Можно переезжать обратно в Строитель»: в Ижевске открыли сквер оружейника Драгунова

СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-07T06:22:55+03:00

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В Ижевске открыли сквер оружейника Драгунова, который находится на одноименной улице. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, лесопосадка преобразилась: появился амфитеатр, зона для игр и занятий спортом, дорожки для прогулок, скамейки для тихого отдыха.

Фото: @olegbekmemetev

- Тем, у кого «чешутся руки», сообщаю, что за вами наблюдают 12 видеокамер высокого разрешения, сигнал передаётся на ЕДДС, - уточнил Олег Бекмеметьев.

Фото: @olegbekmemetev

Судя по комментариям, люди в восторге от нового места. Конечно, есть недочеты, но в целом всем все нравится.

Фото: @olegbekmemetev

- Думал этого не случится. Очень рад! Можно переезжать обратно в Строитель, - написал человек с ником smart_izh.

Фото: @olegbekmemetev

Отметим, что уже сейчас можно там гулять и наслаждаться красотой. А 12 октября будет торжественный запуск зоны отдыха. Праздник намечен на 11:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU