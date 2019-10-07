2019-10-07T07:10:55+03:00
Авто

Готовимся в пробкам: около деревни Пирогово в Удмуртии будут ремонтировать трассу

Восстановление закончат в 2020 году
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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С 16 октября, если позволит погода, начнут ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» около деревни Пирогово в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба «Удмуртавтодора», в общей сложности восстановят участок протяженностью 4,2 километра. При этом будут перекрывать одну полосу движения.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Специалисты уложат три слоя покрытия, расширят дорогу, заменят ограждения и благоустроят посадочные площадки. Все работы продлятся до 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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