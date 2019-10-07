2019-10-07T07:37:50+03:00
Общество

Жительница Удмуртии выиграла грант на создание литературной лаборатории

Там будут заниматься удмуртские писатели от 14 до 35 лет
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Центра развития культурных инициативФото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив
Изменить размер текста:

Жительница Удмуртии Алина Крестьянинова выиграла грант на конкурсе «Таврида Лит» на создание литературной лаборатории «Кебит». Как сообщает пресс-служба конкурса, она получила 500 тысяч рублей.

Лаборатория предназначена для удмуртских писателей в возрасте от 14 до 35 лет. Там будет вестись работа по пяти направлениям: художественный перевод, поэзия, драма, проза и критика.

- Планируется выпуск сборника произведений молодых авторов на удмуртском и русском языках. Часть тиража сборника будет подарена библиотекам и школам Республики. Помощь в распространении сборника окажет Национальная библиотека Удмуртии, – рассказала Алина.

Всего в рамках творческой резиденции «Таврида Лит» на грантовый конкурс были поданы 33 заявки. Победителями стали 13 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 10 млн рублей суммарно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Тарасова ответила комментаторам, кому не понравился новый образ Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День рождения Дмитрия Губерниева и 10 тысяч участников: топ-9 фото со Всероссийского дня ходьбы
Готовимся в пробкам: около деревни Пирогово в Удмуртии будут ремонтировать трассу
Тарасова ответила комментаторам, кому не понравился новый образ Загитовой
«Можно переезжать обратно в Строитель»: в Ижевске открыли сквер оружейника Драгунова
Около 6,5 тысяч человек на центральной площади в Ижевске поздравили Дмитрия Губерниева
За ложное сообщение о готовящихся взрывах, житель Удмуртии заплатит штраф
С начала года в Удмуртии было уничтожено около трех тонн санкционных продуктов
Ижевчанина сняли с поезда за пьяный дебош
Два человека погибли и шестеро пострадали: жуткое ДТП произошло в Удмуртии
200 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Ижевске
Две 14-летние девочки пострадали в результате ДТП в Удмуртии
Очевидцы: во время «Кругосветки» в Удмуртии на ребенка упало дерево
Подписываемся, ставим лайки: талисман-бобер из Удмуртии завел страницу в «Инстаграм»
Мюсли с сюрпризом: в колонию Удмуртии пытались пронести наркотики в еде
Дмитрий Губерниев, Галина Кулакова и Тамара Тихонова проведут в Ижевске Всероссийский день ходьбы
Команда Европы победила на Japan Open 2019 благодаря Загитовой и Трусовой
Министр ЖКХ Удмуртии: 100% запустили тепло во всех районах республики
В ответ на замечание кондуктора «зацеперы» разбили стекло трамвая в Ижевске
А нужно было 500 тонн: В Ижевске собрали 86 тонн макулатуры для восстановления парашютной вышки
Бывший сотрудник «Бургер Кинга» в Ижевске проводил махинации с чеками
Жителей Ижевска предупреждают о сильном ветре
В Удмуртии водитель сбил двух девочек: одна из них скончалась
В хоккейной команде «Ижсталь» новый нападающий