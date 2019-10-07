Жительница Удмуртии выиграла грант на создание литературной лаборатории

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-07T07:37:50+03:00

Там будут заниматься удмуртские писатели от 14 до 35 лет

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Жительница Удмуртии Алина Крестьянинова выиграла грант на конкурсе «Таврида Лит» на создание литературной лаборатории «Кебит». Как сообщает пресс-служба конкурса, она получила 500 тысяч рублей.

Лаборатория предназначена для удмуртских писателей в возрасте от 14 до 35 лет. Там будет вестись работа по пяти направлениям: художественный перевод, поэзия, драма, проза и критика.

- Планируется выпуск сборника произведений молодых авторов на удмуртском и русском языках. Часть тиража сборника будет подарена библиотекам и школам Республики. Помощь в распространении сборника окажет Национальная библиотека Удмуртии, – рассказала Алина.

Всего в рамках творческой резиденции «Таврида Лит» на грантовый конкурс были поданы 33 заявки. Победителями стали 13 человек, проекты которых были рекомендованы к получению 10 млн рублей суммарно.

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ИСТОЧНИК KP.RU