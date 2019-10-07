18-летний житель Удмуртии вымогал деньги у школьника

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-07T12:34:54+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали 18-летнего учащегося колледжа за вымогательство денег у школьника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, в конце сентября к 12-летнему школьнику подошел незнакомый подросток и под надуманным предлогом потребовал деньги. При этом он угрожал школьнику применением насилия. После этого потерпевший взял из дома у родителей золотое кольцо и отдал злоумышленнику, в свою очередь он сказал, что ему недостаточно, - сообщает ведомство.

В итоге сумма украшений, которые школьник передал злоумышленнику, составила более 90 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего ранее судимого учащегося колледжа. Позже выяснилось, что золото он сдал в ломбард, а деньги потратил.

На данный момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU