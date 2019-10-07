Торт, который вручили в Ижевске Дмитрию Губерниеву в честь дня рождения, он отдал волонтерам
На Всероссийский день ходьбы приехал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, он отметил свой 45 день рождения вместе с ижевчанами. На конечной точке – в парке имени Кирова комментатору вручили торт.
- Дмитрию торт очень понравился. Но он сказал, что не может такое есть по состоянию здоровья. Поэтому он подарил торт волонтерам, - говорит Катрина Селезнева, начальник управления физкультуры и спорта администрации города Ижевска.
Торт был украшен фигурой из мастики самого комментатора, а по бокам кадры из его жизни.
Кстати, после праздника Дмитрию все-таки удалось преподнести подарок на день рождения – его покатали в аэротрубе. Развлечение ему понравилось, но из минусов Дмитрий отметил, что шлем оказался тесным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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