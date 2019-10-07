Запрет катания на велосипедах и скейтах: ижевчан просят бережнее относиться к Центральной площади
Власти Ижевска просят бережнее относиться к обновленной Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По словам руководителя подрядной организации, с момента эксплуатации объекта уже были восстановлены две скамьи, постоянно приходится зачищать надписи, которые оставляют жители на скамейках и тротуарной плитке. Также ижевчане повреждают тросы, установленные на смотровой площадке у фонтана.
Фото: Сергей Грачев
При этом администрация города отмечает, что Центральная площадь не место для любителей экстремальных видов спорта. Именно для этих целей был построен скейт-парк у УдГУ и строится скейт-парк у Монумента дружбы народов.
Глава города сообщил, что на площади появятся таблички информирующие о запрете катания на велосипедах, скейтах и роликах. Ограничение будет касаться исключительно тех элементов благоустройства Центральной площади, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Это прежде всего бордюры и скамейки
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ИСТОЧНИК KP.RU
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