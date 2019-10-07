Узнали, сколько стоит содержание благоустроенной Центральной площади в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-07T10:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября в Ижевске официально открыли обновленную Центральную площадь и презентовали сухой фонтан. Журналист «Комсомолки» узнал, сколько стоит содержание площадки.

- На техническое и санитарное обслуживание центральной площади уходит 796 тысяч рублей в месяц. При этом все светильники, которые были установлены, потребляют электроэнергии на 140 тысяч рублей, - рассказали в администрации города.

Что касается сухого фонтана – его законсервировали на зиму, потому как производитель не рекомендует использовать его при низких температурах.

Напомним, первые два этапа реконструкции обошлась в 217,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади.

- Открытие новой Центральной площади в Ижевске вызвало много вопросов, связанных с ее дальнейшим содержанием. "Комсомолка" отвечает на самые важные.

- «Парки Ижевска» могут взять под управление Центральную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU