Узнали, сколько стоит содержание благоустроенной Центральной площади в Ижевске
19 сентября в Ижевске официально открыли обновленную Центральную площадь и презентовали сухой фонтан. Журналист «Комсомолки» узнал, сколько стоит содержание площадки.
- На техническое и санитарное обслуживание центральной площади уходит 796 тысяч рублей в месяц. При этом все светильники, которые были установлены, потребляют электроэнергии на 140 тысяч рублей, - рассказали в администрации города.
Что касается сухого фонтана – его законсервировали на зиму, потому как производитель не рекомендует использовать его при низких температурах.
Напомним, первые два этапа реконструкции обошлась в 217,5 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади.
- Открытие новой Центральной площади в Ижевске вызвало много вопросов, связанных с ее дальнейшим содержанием. "Комсомолка" отвечает на самые важные.
- «Парки Ижевска» могут взять под управление Центральную площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»