2019-10-07T17:09:20+03:00
Общество

Впервые в Удмуртии отметят День отца

Праздник состоится 20 октября, в воскресенье
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в третье воскресенье октября впервые отметят День отца. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В каждом районе города пройдут спортивные и творческие мероприятия. А в Дворце детского (юношеского) творчества пройдет планерное заседание, в котором примут участие отцы Ижевска и представители районных подразделений «Совета отцов» со всей республики, - сообщает пресс-служба.

Торжественное мероприятие начнется в 11:00. Также пройдут мастер-классы для мужчин, где всех желающих обучат навыкам в столярном, кулинарном и парикмахерском искусстве.

- Нами разработан ряд крупных проектов, которые будут реализованы на территории республики силами «Совета отцов» с привлечением общественных организаций и муниципалитетов - это проекты в области воспитания, экологии, спорта, такие как «Отцовская вечерняя лига», «Отцовский патруль», - рассказал Дмитрий Чистяков.

При этом с 14 по 20 октября пройдет акция «Неделя добрых дел». На протяжении целой недели членами «Совета отцов» совместно с волонтерами будут проводиться благотворительные акции для жителей города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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