Улицу Вадима Сивкова перекрыли в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-08T10:42:31+03:00

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На дороге и у дома №202 по ул. В. Сивкова провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел из-за повреждения водопровода диаметром 500 мм. В связи с этим сейчас перекрыто движение по ул. В. Сивкова от ул. Бородина до ул. Красногеройской.

На месте работает аварийная бригада МУП Ижводоканал. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU