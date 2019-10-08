Всероссийский экономический диктант напишут 9 октября в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-08T07:03:47+03:00

Поучаствовать в образовательной акции могут старшеклассники, студенты, преподаватели вузов и бизнесмены

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9 октября в каждом субъекте России, в том числе в Удмуртии, пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика –

процветающая Россия». Начало акции – в 10:00, сообщает пресс-служба УдГУ, где и пройдет диктант (I учебный корпус (ул. Университетская,1).

Поучаствовать в диктанте приглашают учащихся 9-11 классов, студентов, руководителей и преподавателей вузов, бизнесменов, государственных и общественных деятелей, экономистов и экспертов. Также принять участие могут все желающие.

Мероприятие пройдет сразу в 3-х учебных аудиториях. В аудиторию 229 приглашаются студенты и преподаватели, все желающие. В 307, 319 аудитории – учащиеся 9-11 классов и СПО.

Отметим, что регистрация участников начнется в 9:00. Участие бесплатное! Также, проверить свои знания можно онлайн 9 октября с 12:00 и до полуночи. Регистрация уже открыта. Всю интересующую информацию можно найти на сайте.

Напомним, что 1 ноября в Удмуртии также пройдет Большой этнографический диктант.

СПРАВКА «КП»

Впервые общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» прошла в прошлом году. Диктант написали более 59 000 участников на 638 площадках в 80 регионах России.

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ИСТОЧНИК KP.RU