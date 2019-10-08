2019-10-08T14:18:35+03:00
Общество

Повреждение водопровода на улице Вадима Сивкова в Ижевске устраняют

Порыв случился 8 октября в 00:45
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске специалисты устраняют порыв водопровода на улице Вадима Сивкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 8 октября в 00:45 случился порыв около дома №202. На месте утечки образовался провал асфальта. Был поврежден чугунный водопровод, который был построен в 1960-х годах, до этого на этом участке не было повреждений, - сообщает пресс-служба.

В 11:00 начались работы по ликвидации повреждения. Далее будет проведена обратная засыпка и восстановление асфальта. Из-за этого до окончания работ движение по улице Вадима Сивкова от улицы Бородина до улицы Красногеройской закрыто. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

В домах не отключали воду, потому что ресурс идет с другой ветки водопровода.

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Порыв на улице Вадима Сивкова в Ижевске .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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