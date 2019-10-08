Почему у ижевчан в платежках появилась строка за обслуживание газового оборудования и что входит в эту сумму?
Пару месяцев назад в платежках некоторых ижевчан появилась новая строка – обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы об этой услуге.
Почему она появилась не у всех?
На самом деле, услуга по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования не новая – раньше проверки проводились раз в три года, а теперь раз в год. Но если раньше плата за эти проверки оборудования входила в строку общедомовых нужд, то с 2013 года, если УК заключает с «Газпромом» договор, то плата за услугу выводится отдельной строкой. Так что есть ли эта строка в платежке или нет, зависит от того, заключен ли договор с «управляйкой». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Ижевск».
- С 2013 года в России появилось понятие «внутриквартирное газовое оборудование». И тогда некоторые управляющие компании заключили с договор с «Газпромом» на обслуживание этого оборудования. Как только УК заключает договор с организацией, новая строка появляется в платежке, - пояснили в компании.
Почему суммы разные?
Дело в том, что у собственников может стоять различное оборудование – у кого-то только плита, у кого-то еще и система отопления. Например, за ежегодную проверку духового газового шкафа вы заплатите 112 рублей, за проверку плиты на 4 горелки – 244 рубля, а за отопительное газовое оборудование с электронной платой – 1749 рублей*.
Кстати, обычно тарифы за оборудование, которые стоит в доме, суммируются и вся сумма делится на 12 месяцев. Но бывает и так, что плату взимаю единовременно. Это зависит от управляющей компании.
Что входит в минимальный перечень работ?
- Визуальная проверка целостности ВКГО
- Визуальная проверка свободного доступа к ВКГО
- Осмотр окраски и креплений газопровода
- Проверка целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции домов
- Проверка гермитичности соединений
- Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
- Разборка и смазка кранов
- Наладка и регулировка отключающих устройств
- Очистка горелок от загрязнений
- Проверка давления газа после прекращения подачи газа
- Замена баллонов для сжиженных газов
- Проверка тяги в вентиляции
- Инструктаж потребителей
А входит ли в сумму замена оборудования?
Нет. В эту сумму входит лишь услуга по ежегодной проверке оборудования – если у жильца что-то сломалось или нужно заменить какую-то деталь, за это нужно платить отдельно, сообщили в «Газпром газораспределение».
Сколько стоит газовое оборудование?
Ремонт и замена газового оборудования оплачивается отдельноФото: Анастасия Захарова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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