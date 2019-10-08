Почему у ижевчан в платежках появилась строка за обслуживание газового оборудования и что входит в эту сумму?

Пару месяцев назад в платежках некоторых ижевчан появилась новая строка – обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы об этой услуге.

Почему она появилась не у всех?

На самом деле, услуга по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования не новая – раньше проверки проводились раз в три года, а теперь раз в год. Но если раньше плата за эти проверки оборудования входила в строку общедомовых нужд, то с 2013 года, если УК заключает с «Газпромом» договор, то плата за услугу выводится отдельной строкой. Так что есть ли эта строка в платежке или нет, зависит от того, заключен ли договор с «управляйкой». Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Ижевск».

- С 2013 года в России появилось понятие «внутриквартирное газовое оборудование». И тогда некоторые управляющие компании заключили с договор с «Газпромом» на обслуживание этого оборудования. Как только УК заключает договор с организацией, новая строка появляется в платежке, - пояснили в компании.

Почему суммы разные?

Дело в том, что у собственников может стоять различное оборудование – у кого-то только плита, у кого-то еще и система отопления. Например, за ежегодную проверку духового газового шкафа вы заплатите 112 рублей, за проверку плиты на 4 горелки – 244 рубля, а за отопительное газовое оборудование с электронной платой – 1749 рублей*.

Кстати, обычно тарифы за оборудование, которые стоит в доме, суммируются и вся сумма делится на 12 месяцев. Но бывает и так, что плату взимаю единовременно. Это зависит от управляющей компании.

Что входит в минимальный перечень работ?

- Визуальная проверка целостности ВКГО

- Визуальная проверка свободного доступа к ВКГО

- Осмотр окраски и креплений газопровода

- Проверка целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции домов

- Проверка гермитичности соединений

- Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств

- Разборка и смазка кранов

- Наладка и регулировка отключающих устройств

- Очистка горелок от загрязнений

- Проверка давления газа после прекращения подачи газа

- Замена баллонов для сжиженных газов

- Проверка тяги в вентиляции

- Инструктаж потребителей

А входит ли в сумму замена оборудования?

Нет. В эту сумму входит лишь услуга по ежегодной проверке оборудования – если у жильца что-то сломалось или нужно заменить какую-то деталь, за это нужно платить отдельно, сообщили в «Газпром газораспределение».

Сколько стоит газовое оборудование?

Ремонт и замена газового оборудования оплачивается отдельноФото: Анастасия Захарова

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