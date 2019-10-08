2019-10-08T17:38:35+03:00
Общество

«Победа - это когда ты стал лучше, чем был»: тренер из Ижевска рассказал, как стал тренером для инвалидов

Он сам собрал команду инвалидов-колясочников
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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8 октября, во вторник, в гостях на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) Николай Безумов, учитель физкультуры и тренер по баскетболу для инвалидов-колясочников.

Гость рассказал, как решил собрать команду инвалидов и научить их играть в баскетбол. А также насколько было тяжело обучать и как можно попасть в команду кК Николаю.

Тренер команды инвалидов-колясочников по баскетболу Николай Безумов: "Победа-не всегда значит быть первым, победа - это когда ты стал лучше, чем был"

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- У меня на данный момент 17 человек в команде, для них есть специальные коляски для игры. Сзади есть колесики, которые не дадут упасть человеку. Самому молодому игроку 18 лет, самому опытному 57 лет, - рассказывает тренер.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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