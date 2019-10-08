2019-10-08T16:37:27+03:00
Общество

Президент России посмертно наградил школьника из Удмуртии

Мальчик спас своих сестер из горящей квартиры
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации СарапулаФото: пресс-служба администрации Сарапула
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Президент России посмертно наградил школьника из Удмуртии медалью «За отвагу на пожаре» посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях наградить Шикалова Антона медалью «За отвагу на пожаре» посмертно, - говорится в указе.

Напомним, школьник помогал отцу спасать своих трех сестер из горящей квартиры в Сарапуле. Пожар произошел ночью 19 декабря 2018 года (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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